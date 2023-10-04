Freedom House: Интернет в Армении свободный

Согласно докладу, «хотя онлайн-среда в Армении остается открытой, свобода Интернета за отчетный период времени несколько снизилась, что во многом было связано с ограничениями на распространение информации, связанными с вторжением на армянские территории войск Азербайджана во второй половине 2022 года, а также с ростом хакерских атак», - говорится в докладе.

Позитивным обстоятельством считается принятие правительством новой редакции Уголовного кодекса, в которой отменено уголовное преследование за «тяжкое оскорбление», установленное в предыдущем году и ставшее причиной многих споров и критики.

Армения набрала 72 балла, куда входят следующие компоненты: препятствование доступу – 19 баллов, ограничение контента - 28 баллов, нарушение прав пользователей - 25 баллов.

В регионе Армению обогнала Грузия с 77 баллами.

Турция (30 баллов), Азербайджан (37 баллов) и Иран (11 баллов) остались в списке «несвободных» стран. В этой группе также находится Россия с 21 баллом.

В докладе отмечается, что глобальная свобода Интернета снижается уже 13 лет подряд: ситуация ухудшилась в 27 странах и улучшилась - в 22.

В докладе говорится, что технология искусственного интеллекта может способствовать распространению дезинформации в Интернете.

Технически развитые авторитарные правительства пытались усилить системы цензуры с помощью технологий искусственного интеллекта - «чат-ботов».