Назначен ли Саркис Галстян комендантом Степанакерта?

Кто такой Саргис Галстян и верна ли информация о том, что Баку назначил его комендантом Степанакерта? Ни родственники Галстяна, ни власти Азербайджана пока не подтверждают эту новость.

Пока только журналист Татул Акопян на своей странице в Facebook написал, что «Саргис Галстян назначен администрацией Алиева комендантом Степанакерта».

Татул Акопян также высказал подозрение в том, что Галстян, на протяжении многих лет занимавший различные должности в Нагорном Карабахе, «в 90-е годы был завербован спецслужбами Азербайджана».

Саркис Галстян не имеет никакой связи с азербайджанцами - родственник

Родственники Саргиса Галстяна в беседе с Радио Азатутюн подтвердили, что он действительно вместе с женой остался в Нагорном Карабахе. Один из родственников рассказал Радио Азатутюн, что вчера ночью разговаривал с Галстяном, тот утверждал, что не сотрудничает с азербайджанцами и не получил никакой должности. По словам родственника, поскольку телефонной связи нет, Галстян сам посредством русских звонит родственникам в Ереван.

«Я говорил с ним, ничего такого нет. Он опроверг эту новость. Никакой связи с азербайджанцами вообще нет», - сказал собеседник Радио Азатутюн.

«Я почти уверен, что Саркис Галстян занят проблемами оставшихся в Арцахе армян» - карабахский депутат

Саргис Галстян является дядей руководителя оппозиционной фракции «Справедливость» парламента Нагорного Карабаха Давида Галстяна.

Депутат сообщил Радио Азатутюн, что не располагает информацией о том, что его дядя назначен комендантом Степанакерта и сотрудничает с азербайджанцами. Последний раз он его видел после 28 сентября, когда шла эвакуация из Нагорного Карабаха. По его словам, дядя сказал ему, что не поедет в Армению, а останется помогать местным армянам. После этого у него не было возможности поговорить с дядей.

«Он сказал, что, если останется хоть один человек, он останется с ним, я думал, что все уедут, но фактически не все уехали, и он остался», - сказал Давид Галстян.

Депутат отметил, что его дядя на протяжении многих лет занимал в Нагорном Карабахе различные должности, участвовал в боевых действиях в 1990-е годы, был заместителем главы Шушинского административного района, а затем работал в Министерстве военного патриотизма и образования. А уже после нападения Азербайджана 19 сентября, по словам Давида Галстяна, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян назначил его дядю на другую должность.

«По имеющимся у меня сведениям, после войны указом президента Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] он был назначен на новую должность, я не могу точно сказать, что за должность. Если все чиновники покинули Арцах, возможно, что ему дали должность для решения вопроса оставшихся людей. Я почти уверен, что Саркис Галстян занят проблемами оставшихся в Арцахе армян. И должность, данная ему Шахраманяном, учитывала именно это», - отметил карабахский депутат.

Касаясь записи журналиста Татула Акопяна в Facebook о том, что он подозревает, что Саркис Галстян был завербован азербайджанцами, Давид Галстян задался вопросом: если такое имеет место, то откуда у журналиста эта информация? По мнению карабахского депутата, распространять подобную информацию, основанную на предположениях, не зная реальности, неправильно. По его словам, это делается для того, чтобы дискредитировать его и других карабахских чиновников.

«Если бы это было официальное сообщение спецслужб, может быть, я мог бы ответить на ваши вопросы, но, если оно не имеет под собой официальной основы, я не собираюсь комментировать. Я не знаю непатриотического человека с фамилией Галстян», - заявил Давид Галстян.

«Он сказал, что остается, и начал сотрудничать с азербайджанцами» - карабахский чиновник

Тот факт, что занимавший различные должности в Нагорном Карабахе Саркис Галстян остался в Карабахе, подтвердил в беседе с Радио Азатутюн и высокопоставленный карабахский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

«Саргис Галстян сказал, что он остается, и начал сотрудничать с азербайджанцами. Но я не могу сказать, была ему дана какая-либо должность или нет», - сказал чиновник.