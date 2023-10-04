ЦБ заявляет, что будет осуществлять операции на валютном рынке

На фоне резкой девальвации драма, когда курс меняется ежечасно, Центральный банк Армении заявляет, что с целью обеспечения нормального функционирования финансовых рынков будет осуществлять операции на валютном рынке, не уточняя, какие конкретно шаги будут предприняты.

Драм по отношению к доллару с каждым днем обесценивается. Если 26 сентября банки продавали один доллар за 390 драмов, то сегодня курс уже достиг 454 драмов, цифры меняются каждый час.



Экономисты ранее подчеркивали, что ЦБ должен осуществить интервенции из резервных фондов, чтобы влить доллары на рынок и предотвратить дальнейшую девальвацию драма.



В ответ на запрос Радио Азатутюн Центробанк обусловил столь быструю девальвацию драма изменением спроса и предложения на валютном рынке.