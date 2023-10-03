Глава МИД Франции находится в Армении

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна находится в Ереване. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Х, добавив к посту слоган «Дружба, поддержка и солидарность».

Во второй половине дня Колонна встретится с министром иностранных дел и премьер-министром Армении.

Перед визитом Колонны в Армению Париж уже заявил, что министр иностранных дел Франции посетит вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и подтвердит поддержку со стороны Франции суверенитета и территориальной целостности Армении.

Помимо Колонны, в Армении находится и депутат парламента Франции Себастьян де Логю.

«Я как депутат, как представитель законодательного органа нахожусь здесь, чтобы посмотреть, чем мы можем помочь. Я встречаюсь с представителями армянских институтов. Правда, на уровне МИД Франции помощь была направлена, шаги предпринимаются, но моя главная цель - разобраться в геополитической ситуации и оказать давление на международные структуры, чтобы здесь не произошла еще одна война и Армения не потеряла своего суверенитета», - заявил французский парламентарий.

Париж сообщает, что гуманитарная помощь Франции Армении с начала года выросла в три раза, достигнув 12,5 млн евро, добавляя, что на днях они передали Еревану помощь, которая предназначена, в частности, для ухода за пострадавшими от взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе.

Два дня назад министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью коснулся возможной помощи Армении, отметив, что «не считает, что Франция может защитить территориальную целостность Армении путем военного вмешательства», и добавив, что «тем не менее, Париж изучает оборонные нужды Еревана».

По словам Себастьяна де Логю, Франция является той страной, которая оказала Армении огромную поддержку и будет продолжать делать это всеми возможными способами.