«Общественный голос» не собирается бойкотировать первое заседание новоизбранного Совета старейшин Еревана

Будет ли у столицы Армении новый мэр или Ереван снова пойдет на выборы? 10 октября состоится первое заседание вновь сформированного Совета старейшин, именно в этот день должен быть избран новый мэр.

Оппозиция так и не пришла к согласию по единому кандидату, и если все силы будут действовать именно так, как они заявили, ничто уже не помешает кандидату от правящей партии «Гражданский договор» Тиграну Авиняну стать мэром.

Все зависело от решения одного человека – главы партии «Общественный голос» Вардана Гукасяна, он вчера уточнил свою позицию: «Нельзя допустить второго тура выборов».

Бывший полицейский Вардан Гукасян, известный своей резкой матерной бранью, партия которого по итогам прошедших в сентябре выборов будет иметь в Совете старейшин 7 мандатов, не собирается идти на новые выборы. «Я не собираюсь во второй раз проводить агитацию по дворам» - заявил он.

Это заявление лидера «Общественного голоса», по сути, означает, что возглавляемая им сила не будет бойкотировать первое заседание Совета старейшин. А это было единственным препятствием для того, чтобы другие силы могли избрать мэра, не имея абсолютного большинства. Сам Гукасян находится в розыске, его товарищам по команде также предъявлен ряд обвинений.

«Робо-сержевский клан не должен усилить свои позиции. Я, как оппозиция, предпочитаю, чтобы они не усилились», - заявил Вардан Гукасян.

Теперь, если «Общественный голос» пойдет на заседание 10 октября вместе с партиями «Гражданский договор» и «Республика», и будет выдвинут только один кандидат, то для того, чтобы стать мэром, кандидату понадобится лишь 27 голосов.

По итогам голосования в прошлом месяце правящая партия «Гражданский договор» имеет 24 мандата в Совете старейшин, ей не хватает еще трех голосов. В данном случае ключевое значение имеет то, как проголосует партия «Республика» во главе с Арамом Саргсяном. Возглавляющий список этой партии Артак Зейналян вчера сообщил Радио Азатутюн, что решение по кандидату они еще не приняли, но в заседании обязательно примут участие.

Партия «Национальный прогресс» во главе с бывшим мэром Еревана Айком Марутяном, занявшая на выборах 17 сентября второе место и получившая 14 мандатов, ранее предложила в качестве единого кандидата от оппозиции главу партии Айка Марутяна, однако из-за отсутствия консенсуса по кандидату на днях заявила, что фракция не будет участвовать в заседании 10 октября, чтобы не был обеспечен кворум и были проведены новые выборы. Такого же мнения придерживается и блок «Мать Армения», имеющий в Совете старейшин 12 мест: при отсутствии консенсуса по кандидату от оппозиции они предпочитают не присутствовать на заседании.