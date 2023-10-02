Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

«Общественный голос» не собирается бойкотировать первое заседание новоизбранного Совета старейшин Еревана

Глава партии «Общественный голос» Вардан Гукасян

Будет ли у столицы Армении новый мэр или Ереван снова пойдет на выборы? 10 октября состоится первое заседание вновь сформированного Совета старейшин, именно в этот день должен быть избран новый мэр.

Оппозиция так и не пришла к согласию по единому кандидату, и если все силы будут действовать именно так, как они заявили, ничто уже не помешает кандидату от правящей партии «Гражданский договор» Тиграну Авиняну стать мэром.

Все зависело от решения одного человека – главы партии «Общественный голос» Вардана Гукасяна, он вчера уточнил свою позицию: «Нельзя допустить второго тура выборов».

Бывший полицейский Вардан Гукасян, известный своей резкой матерной бранью, партия которого по итогам прошедших в сентябре выборов будет иметь в Совете старейшин 7 мандатов, не собирается идти на новые выборы. «Я не собираюсь во второй раз проводить агитацию по дворам» - заявил он.

Это заявление лидера «Общественного голоса», по сути, означает, что возглавляемая им сила не будет бойкотировать первое заседание Совета старейшин. А это было единственным препятствием для того, чтобы другие силы могли избрать мэра, не имея абсолютного большинства. Сам Гукасян находится в розыске, его товарищам по команде также предъявлен ряд обвинений.

«Робо-сержевский клан не должен усилить свои позиции. Я, как оппозиция, предпочитаю, чтобы они не усилились», - заявил Вардан Гукасян.

Теперь, если «Общественный голос» пойдет на заседание 10 октября вместе с партиями «Гражданский договор» и «Республика», и будет выдвинут только один кандидат, то для того, чтобы стать мэром, кандидату понадобится лишь 27 голосов.

По итогам голосования в прошлом месяце правящая партия «Гражданский договор» имеет 24 мандата в Совете старейшин, ей не хватает еще трех голосов. В данном случае ключевое значение имеет то, как проголосует партия «Республика» во главе с Арамом Саргсяном. Возглавляющий список этой партии Артак Зейналян вчера сообщил Радио Азатутюн, что решение по кандидату они еще не приняли, но в заседании обязательно примут участие.

Партия «Национальный прогресс» во главе с бывшим мэром Еревана Айком Марутяном, занявшая на выборах 17 сентября второе место и получившая 14 мандатов, ранее предложила в качестве единого кандидата от оппозиции главу партии Айка Марутяна, однако из-за отсутствия консенсуса по кандидату на днях заявила, что фракция не будет участвовать в заседании 10 октября, чтобы не был обеспечен кворум и были проведены новые выборы. Такого же мнения придерживается и блок «Мать Армения», имеющий в Совете старейшин 12 мест: при отсутствии консенсуса по кандидату от оппозиции они предпочитают не присутствовать на заседании.

Back to top
XS
SM
MD
LG