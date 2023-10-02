Минобороны Армении: В результате обстрела со стороны ВС Азербайджана автомобиля ВС Армении есть пострадавшие

Об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что по состоянию на 16:00 ситуация на передовой относительно стабильная.
Отметим, что в Азербайджане опровергли информацию об обстреле автомобиля ВС Армении.
В результате обстрела со стороны ВС Азербайджана автомобиля, перевозившего еду для личного состава боевых позиций ВС Армении, с армянской стороны есть пострадавшие.
Об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что по состоянию на 16:00 ситуация на передовой относительно стабильная.
Отметим, что в Азербайджане опровергли информацию об обстреле автомобиля ВС Армении.