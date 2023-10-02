В Сенат США внесен законопроект, запрещающий помощь США Азербайджану в сфере безопасности

Питерс внес законопроект в ответ на продолжающиеся нападения Баку на этнических армян в Нагорном Карабахе.

В конце сентября сенатор США находился в Армении, посетил армяно-азербайджанскую границу, находился около Лачинского коридора.

«Правительство Азербайджана ясно дало понять, что оно может и будет использовать свои военные ресурсы для осуществления жестоких нападений на народ Армении и Нагорного Карабаха», - отметил сенатор.

«Соединенные Штаты не могут быть соучастниками азербайджанского насилия против армянского народа. Мы должны принять этот закон, чтобы заблокировать дополнительную американскую помощь Азербайджану до тех пор, пока последний не прекратит свою агрессию в регионе», - добавил американский сенатор.

Питерс также присоединился к группе законодателей, призывающих Министерство финансов США и Госдепартамент США ввести санкции в отношении некоторых правительственных чиновников Азербайджана в связи с военными нападениями и жестокой блокадой Нагорного Карабаха.