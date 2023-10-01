Последний автобус из Нагорного Карабаха прибыл в Горис. Всего в Армении находятся 100 514 вынужденных переселенцев

«Небольшая группа преданных своему делу людей следила за сотнями сигналов и ходила от дома к дому, чтобы эвакуировать беспомощных людей», - сказал Степанян, призвав всех, у кого есть информация об одиноких или беспомощных людях, оставшихся в Нагорном Карабахе, связаться с Международным комитетом Красного Креста.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила на пресс-конференции, что по состоянию на 20:00 1 октября в Армении уже находятся 100 514 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.