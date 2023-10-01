Неправительственные организации и политические силы призывают Армению выйти из ОДКБ, ЕАЭС и подать заявку на членство в ЕС

Заявление об этом они приняли вчера в ходе Форума независимости.

В заявлении осуждаются «угрозы со стороны России и Азербайджана независимости и территориальной целостности Армении».

«В наши дни антиармянская позиция и политика, проводимая российскими властями, жертвами которых стал армянский народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], не только предосудительны, но и еще больше углубляют пропасть, возникшую между Арменией и Россией в последние годы, делая ее практически непреодолимой, что создает острую необходимость радикального пересмотра всей действующей договорно-правовой базы между Республикой Армения и Российской Федерацией», - отмечают они.

Авторы заявления рассматривают «насильственную депатриацию арцахских армян посредством голода и военной агрессии» в той же логике, что и «российскую агрессию и геноцид против народа Украины».

Организации и деятели, приветствуя готовность властей Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, призывают их сделать это без каких-либо оговорок. Отметим, что решение Армении ратифицировать Римский статут из Москвы назвали «крайне враждебным» шагом по отношению к России.

Авторы заявления призывают Запад использовать необходимые дипломатические и политические инструменты в качестве первого шага для достижения вывода «российских оккупационных сил» из Нагорного Карабаха, размещения на территории Нагорного Карабаха международной миссии по установлению фактов и мониторингу, международные СМИ и соответствующие отделения ООН, включая ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, а впоследствии также развертывания миротворческой миссии, наделенной международным мандатом, что, по их мнению, создаст возможность для возвращения карабахских армян, обеспечив их безопасность и права.

Они призывают власти Армении выйти из фактически возглавляемых Россией организации ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, расторгнув все военные и экономические соглашения с Россией, запретить вещание российских государственных телеканалов и телеканалов, связанных с государством, транслируемых в армянском мультиплексе и через кабельную сеть, обратиться к Европейскому союзу с просьбой о полноправном членстве, подписать двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве со странами-членами ЕС, США, Канадой, Индией и другими демократическими странами Объединенного Запада, инициировать шаги по углублению двустороннего и многостороннего военного и военно-технического сотрудничества со странами Запада и евроатлантическими системами безопасности.

Напряженность в армяно-российских отношениях сохраняется. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно посоветовал руководству Армении помнить о «незавидной судьбе полагавшихся на США стран».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что системы внешней безопасности, в которых участвует Ереван, неэффективны.