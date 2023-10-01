Гарегин Второй: «Действия Азербайджана и политика властей Армении привели к потере Арцаха»

Об этом заявил сегодня Католикос всех армян Гарегин Второй во время общенациональной молитвы.

«Сегодня Республика Армения сталкивается с такой же угрозой», - заявил духовный предводитель Армянской Апостольской Церкви.

«Вызовы безопасности, территориальные потери, поспешность, проявленная в процессе установления мира под явным принуждением, образ общения правительства с общественностью создали атмосферу недоверия и вызвали праведное восстание, которое в создавшейся сложной ситуации может привести к прискорбным развитиям», — сказал Гарегин Второй, призвав власти не сеять рознь и не разделять людей.