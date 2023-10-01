Бывший госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян находится в Ереване

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

«Как и все арцахцы, лишенный родины и убитый горем, но не сломленный», - написал он, опубликовав фотографию, на которой он находится на военном кладбище «Ераблур» в Ереване.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха в последние дни хранил свое местонахождение в тайне, избегая возможного ареста со стороны Азербайджана.

Напомним, в Баку начались аресты бывшего и нынешнего руководства Нагорного Карабаха.

Советник президента Нагорного Карабаха, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян арестован, ему предъявлены обвинения. Также арестован министр обороны Нагорного Карабаха в 2015-2018 годах, командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, которому также предъявлены серьезные обвинения.

Помимо Левона Мнацаканяна и Давида Бабаяна, в Азербайджане также арестованы и задержаны на 4 месяца бывший заместитель командующего Армией обороны генерал-майор Давид Манукян и бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Прокурор Азербайджана заявил сегодня, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и бывший командующий Вооруженными силами Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян также находятся в международном розыске. В Баку заявляют, что всего по уголовным делам, касающимся «армянских сепаратистов», в розыске находятся более 300 человек.