Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН

Информация об этом была размещена на официальном сайте суда 29 сентября.

«Армения, ссылаясь на статью 41 Хартии и статью 73 Регламента суда, направила в суд ходатайство о применении временных мер по сохранению и защите прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - говорится в сообщении.

Армения призывает суд ООН подтвердить обязательство Азербайджана воздерживаться от «любых действий, прямо или косвенно направленных на депортацию оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха».

В Ереване рассчитывают, что Баку «воздержится от принятия карательных мер против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха».

Кроме того, армянская сторона включила в текст иска требование вывести представителей азербайджанских военных и правоохранительных органов с гражданских объектов оккупированного ими после 19 сентября региона.

Армения также утверждает, что Азербайджан не должен изменять или уничтожать какой-либо памятник, посвященный Геноциду армян 1915 года, или любой другой памятник, армянский культурный артефакт или объект, расположенный в Нагорном Карабахе.

В иске говорится, что Баку должен отчитаться о мерах, направленных на его реализацию, в течение одного месяца со дня подачи в суд ООН, а затем информировать этот орган каждые три месяца до принятия решения по делу.

Армения также попросила Суд подтвердить обязательства, наложенные на Азербайджан его решениями, в частности принятыми 7 декабря 2022 года и 22 февраля 2023 года.