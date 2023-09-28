Мы идем на новые выборы в Совет старейшин Еревана - Марутян

Кандидат в мэры от партии «Национальный прогресс», занявшей второе место на выборах в Совет старейшин Еревана 17 сентября, Айк Марутян заявил, что его избрание на пост мэра новоизбранного Совета старейшин больше не возможно.

Марутян пояснил, что Артак Галстян и Тигран Уриханян, избранные в Совет старейшин от партии «Общественный голос», не могут участвовать в заседании, назначенном на 10 октября, поскольку Уриханян находится в розыске и его нет в Армении, а Галастян арестован, а это значит, что оппозиции не хватит голосов для избрания мэра.

Айк Марутян заявил, что их фракция не будет участвовать в заседании, чтобы кворум не был обеспечен и были назначены новые выборы в Совет старейшин.

Блок «Мать Армения» также заявил, что «при отсутствии консенсуса единственным решением останется проведение новых выборов в Совет старейшин Еревана путем неявки на заседание и необеспечения кворума».

Марутян напомнил, что если в заседании примут участие фракции «Гражданский договор» и «Республика», для обеспечения кворума им будет не хватать одного голоса. Решающую роль здесь будет играть позиция фракции «Общественный голос», которая пока неизвестна.

После выборов, состоявшихся 17 сентября, картина следующая: правящий «Гражданский договор» имеет 24 мандата, возглавляемый экс-мэром Еревана Айком Марутяном «Национальный прогресс» - 14 мандатов, блока «Мать Армения» - 12 мандатов, «Республика» - 8 мандатов и «Общественный голос» - 7 мандатов.

10 октября состоится первое заседание новоизбранного Совета старейшин Еревана, именно в этот день члены Совета должны избрать мэра столицы. Для избрания градоначальника необходимы голоса не менее 33 из 65 членов Совета