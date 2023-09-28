Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется – Пашинян

Анализ показывает, что в Нагорном Карабахе в ближайшие дни армян больше не останется, заявил также премьер-министр, подчеркнув, что это прямой акт этнической чистки и депатриации (лишения родины), о чем уже давно армянская сторона предупреждала международное сообщество.

«Заявления со стороны различных международных игроков, осуждающие происходящие в Нагорном Карабахе этнические чистки, важны, но если за ними не последуют конкретные действия, эти заявления будут рассматриваться как просто создание моральной статистики для истории», - сказал Пашинян.