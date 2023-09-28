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Нагорный Карабах

Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) прекращает свое существование с 1 января – Самвел Шахраманян подписал соответствующий указ

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Самвел Шахраманян подписал указ «о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года».

Согласно указу, «в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение:

  1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.
  2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе».

В указе говорится, что он вступает в силу сразу после публикации.

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