«Россия не играла эффективной роли в последние недели» - Мэтью Миллер о ситуации вокруг Нагорного Карабаха

По его словам, цель Вашингтона – помочь Армении и Азербайджану вернуться за стол переговоров и достичь прочного и достойного мира.

Он сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен беседовал с лидерами двух стран, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В регион прибыл ряд высокопоставленных представителей американской администрации.

По словам Миллера, Вашингтон сделал все, чтобы продолжить дипломатический процесс.

Пресс-секретарь Госдепа коснулся визита в регион специального представителя президента США, главы Агентства по международному развитию Саманты Пауэр и исполняющей обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.

В Баку, по словам Миллера, в ходе встречи с Ильхамом Алиевым были представлены три требования, выполнение которых Вашингтон считает приоритетным.

«Мы хотим, чтобы режим прекращения огня был сохранен, мы хотим решения гуманитарных проблем, а это означает сохранение Лачинского коридора открытым и обеспечение возможности доставки гуманитарной помощи, это также означает, что международная наблюдательная миссия должна гарантировать решение гуманитарных проблем», - сказал Мэтью Миллер.

По словам спикера, похвальны полученные от правительства Азербайджана заверения в том, что они будут приветствовать приезд такой миссии в Баку.

Миллер заявил, что сначала стороны должны прийти к соглашению. Вашингтон будет продвигать дипломатию, но для урегулирования необходимо согласие Азербайджана и Армении, отметил он.

«Мы сделаем все возможное, чтобы подтолкнуть их к этому, но они должны согласиться на переговоры и прийти к какому-то решению, для этого мы выполним возложенную на нас работу», - заявил Миллер.

Спикер также коснулся негативного отношения российской стороны к армяно-азербайджанскому переговорному процессу в последнее время, обвинений в адрес премьер-министра Армении в том, что Армения пытается изменить свою позицию и сблизиться с Западом, и других подобных критические замечания.

«Можно с уверенностью сказать, что Россия не играла эффективной роли в последние недели. Было время, когда русские вносили свой вклад в переговоры, и мы это приветствовали, но в последние недели они определенно не делали этого», — заявил Мэтью Миллер.