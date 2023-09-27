Нарушив обещания не применять силу и напав на Карабах, Алиев пересек красную линию, проведенную США и ЕС – Томас де Ваал

В статье, опубликованной на сайте Европейского центра Карнеги (Carnegie Europe), британский эксперт, изучающий проблемы Кавказского региона, Томас де Ваал полагает, что, напав на Карабах, Ильхам Алиев потерял доверие европейцев, и статус Азербайджана как транспортного узла не может смягчить отношение ЕС к Баку.

«События последней недели вызывают дискуссию о необходимости глубокой перезагрузки политики Европы в отношении Азербайджана. Речь о Карабахе, но дело даже не в этом. 19 сентября Азербайджан применил военную силу, чтобы вернуть себе населенную армянами территорию Нагорного Карабаха, пересек красную линию, проведенную для него как Европейским союзом, так и Соединенными Штатами», - пишет де Ваал, отмечая, что последствия катастрофичны: возможные жертвы будут исчисляться сотнями, опасаясь за свое будущее, тысячи карабахских армян сейчас совершают массовый трагический исход со своей родины в Армению.

Томас де Ваал отмечает, что многие в Брюсселе и Вашингтоне чувствуют себя шокированными и обманутыми применением силы Азербайджаном. «Сообщается, что до последней минуты президент Азербайджана Ильхам Алиев заверял высокопоставленных собеседников, включая президента Европейского совета Шарля Мишеля и госсекретаря США Энтони Блинкена, что он не начнет военную операцию», - говорится в статье.

Эксперт отмечает, что в ООН об этом наиболее четко заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: «Баку нарушил свои неоднократные заверения о воздержании от применения силы, причинив огромные страдания населению, и без того находящемуся в тяжелом положении».

«Вопиющим аспектом этого является то, что Азербайджан получил за столом переговоров практически все, что хотел. После многих лет тупика и многих двусмысленностей карабахские армяне согласились на переговоры с Баку, которые привели бы к соглашению о некоторой интеграции в Азербайджан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к международным нормам, признав территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах», - пишет британский эксперт.

Томас де Ваал считает, что, отвергая попытки отправить в регион международную наблюдательную миссию, Баку несет большую ответственность. «В эпоху цифровых технологий не так-то легко скрыть военные преступления. Если зверства подтвердятся или оставшиеся карабахцы подвергнутся жестокому обращению, должны быть призывы к судебному преследованию соответствующих преступников, а также рассмотрение дел в Европейском суде по правам человека», - заявляет он.

Автор статьи отмечает, что геополитические последствия этого также значительны.

«Тот факт, что западные игроки были ошеломлены, усиливает предположение о том, что Алиев заранее согласовал свое военное нападение с Москвой и вступает в более тесную связь с Россией», - делает вывод эксперт, считая это тем более актуальным, что следующим большим вопросом является планируемый транспортный маршрут через Армению в азербайджанский эксклав Нахичеван.

«Россия, Азербайджан и Турция имеют общий интерес в навязывании своей собственной версии того, что последние двое называют «Зангезурским коридором» - с как можно меньшим контролем Армении над этим маршрутом и, возможно, с применением силы», - подчеркивает он.

Касаясь также возможностей нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Азербайджана, агрессии против демократии внутри страны (по классификации Freedom House, Азербайджан занимает одно из последних мест среди стран мира), воинственной риторики Алиева, мотивации введения им в обращение термина «Западный Азербайджан», Томас де Ваал заключает: «Короче говоря, ЕС пора вести более жесткие переговоры с Азербайджаном».