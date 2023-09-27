«Пока нет такой ситуации хаоса, чтобы мы не могли поставлять воду и хлеб» - поток карабахцев в Армению не прекращается

Поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению не прекращается.

Сегодня был эвакуирован степанакертский дом престарелых, пожилые люди отправлены в дом престарелых Агавнадзора. А детей из детского дома перевезли в капанский интернат.

По последним официальным данным, только 8036 из вынужденных переселенцев приняли предложенное государством жилье. Перемещенные семьи часто отказываются или неохотно, с тревогой едут в приграничные с Азербайджаном общины - Варденис, Капан.

Наибольшее число беженцев из Нагорного Карабаха приняла Сюникская область, хотя в Котайкской области также более 1000 вынужденных переселенцев.

Гуманитарный координационный центр действует и в Вайке, но большинство обращающихся находятся в координационном центре Гориса. Вынужденных переселенцев их Нагорного Карабаха здесь принимают уже четвертый день.

В городе Горис повсюду перемещенные семьи, которым некуда идти. Их приемом в координационном центре сейчас занимаются около 300 сотрудников Сюникской областной администрации и муниципальных администраций. Есть также много волонтеров.

На вопрос, насколько удается удовлетворить потребности людей, ехавших сюда в течение нескольких дней, губернатор Сюника ответил: ««Пока нет такой ситуации хаоса, чтобы мы не могли поставлять воду и хлеб. Задержки, естественно, неизбежны».