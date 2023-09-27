Оппозиционный депутат призывает возбудить уголовное преследование в отношении Самвела Бабаяна за ведение переговоров с Баку без полномочий

В то время как бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, вчера беспрепятственно пересекший азербайджанский КПП в Лачинском коридоре и прибывший в Армению, призывает правоохранителей Армении возбудить уголовное дело против властей Нагорного Карабаха за сдачу Нагорного Карабаха, член команды бывших властей НК, оппозиционный депутат Национального собрания Армении Тигран Абраамян (РПА) призывает возбудить уголовное преследование в отношении самого Бабаяна за ведение переговоров с Баку без каких-либо полномочий.

«Представляете, чтобы в Армении какой-нибудь человек пришел и заявил, что находится в контакте с азербайджанцами, пусть даже по какой-то бытовой теме? Сегодня СНБ должна в первую очередь выяснить (на самом деле это еще и вопрос в правовой плоскости), как получилось, что человек занимался самодеятельностью, без полномочий со стороны государства вступал в контакт с азербайджанцами», - сказал Абраамян.

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха, не занимавший в последние годы никаких постов в Нагорном Карабахе, вчера в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что в последнее время вел переговоры с азербайджанцами по вопросу автономии, на что, по его словам, Баку согласился. Бабаян не пояснил, как Баку, отвергающий какой-либо статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, согласился на его предложения.

Бабаян утверждает, что вел переговоры опосредованно, обменивался документами, состоящими из 23 пунктов, но об этом не поставил в известность власти, поскольку его не хотели слушать и не приглашали на дискуссии.

«Азербайджан согласился на 23 пункта, люди, которые давали эти документы на границе, получали их на границе, и ряд вопросов, которые были согласованы, эти люди придут, дадут показания в суде, и этот текст, те пункты... конечно, была альтернатива. Мы могли бы создать автономную республику на территории Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] площадью 4400 кв. км и иметь свою гвардию. Эти люди этого не захотели», - заявил Бабаян.

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» парламента Армении Тигран Абраамян называет эти и другие заявления Бабаяна ложью, позором и политическими спекуляциями. Абраамян отмечает, что Бабаян говорил о контактах с Азербайджаном еще при Араике Арутюняне на посту президента НК, и никто так и не объяснил, почему он занимался этим вопросом.

«Его утверждения о том, что такие-то бывшие президенты являются сотрудниками российских спецслужб, СНБ должна вызвать его в соответствующее место, организовать допрос, чтобы мы поняли, в конечном счете, ответит этот человек за свои слова или нет. Те люди, о которых он говорит, - это люди, которые в этой адской ситуации продолжают использовать свои последние возможности для народа Арцаха», - отметил депутат НС.

Действующий и бывшие президенты Нагорного Карабаха никак не прокомментировали вчерашние заявления Бабаяна.