Супруга Рубена Варданяна подтвердила задержание мужа властями Азербайджана

В заявлении, распространенном офисом Рубена Варданяна, Зонабенд сказала:

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, чтобы моего мужа отпустили».

Ранее источник в правящих кругах Степанакерта, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил Радио Азатутюн информацию об аресте Рубена Варданяна. По данным источника, Варданян был задержан на азербайджанском КПП у моста Хакари и доставлен в Азербайджан.

Информацию о задержании Рубена Варданяна также распространили азербайджанские СМИ. Официальные источники в Баку пока не подтвердили эту информацию.