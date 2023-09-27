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Нагорный Карабах

Супруга Рубена Варданяна подтвердила задержание мужа властями Азербайджана

Рубен Варданян

Супруга бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна Вероника Зонабенд подтвердила задержание мужа властями Азербайджана на Лачинском КПП.

В заявлении, распространенном офисом Рубена Варданяна, Зонабенд сказала:

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, чтобы моего мужа отпустили».

Ранее источник в правящих кругах Степанакерта, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил Радио Азатутюн информацию об аресте Рубена Варданяна. По данным источника, Варданян был задержан на азербайджанском КПП у моста Хакари и доставлен в Азербайджан.

Информацию о задержании Рубена Варданяна также распространили азербайджанские СМИ. Официальные источники в Баку пока не подтвердили эту информацию.

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