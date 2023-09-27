Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Нагорный Карабах

Сообщается об аресте Рубена Варданяна на Лачинском КПП

Рубен Варданян

Неофициальные источники в Азербайджане распространили информацию об аресте на Лачинском КПП бывшего госминистра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна.

По поводу этой информации в аппарате Варданяна Радио Азатутюн сообщили лишь, что жена бывшего госминистра в ближайшее время выступит с заявлением.

Источник в правящих кругах Степанакерта, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил Радио Азатутюн информацию об аресте Рубена Варданяна. По данным источника, Варданян был задержан на азербайджанском КПП моста Хакари и доставлен в Азербайджан.

Официальные источники Азербайджана пока не подтвердили эту информацию.

Позже супруга Рубена Варданяна подтвердила задержание мужа, назвав это «пленением».

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, чтобы моего мужа отпустили».

Back to top
XS
SM
MD
LG