Сообщается об аресте Рубена Варданяна на Лачинском КПП

По поводу этой информации в аппарате Варданяна Радио Азатутюн сообщили лишь, что жена бывшего госминистра в ближайшее время выступит с заявлением.

Источник в правящих кругах Степанакерта, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил Радио Азатутюн информацию об аресте Рубена Варданяна. По данным источника, Варданян был задержан на азербайджанском КПП моста Хакари и доставлен в Азербайджан.

Официальные источники Азербайджана пока не подтвердили эту информацию.

Позже супруга Рубена Варданяна подтвердила задержание мужа, назвав это «пленением».

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, чтобы моего мужа отпустили».