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Нагорный Карабах

Границу Армении пересекли 47 тысяч 115 человек, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха – пресс-секретарь премьера

Назели Багдасарян

По состоянию на 8 часов утра 27 сентября границу Армении пересекли 42 тысячи 502 человека, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, из них уже зарегистрировались 22 тысячи 800 человек, а по состоянию на полдень число пересекших границу увеличилось почти на 5 тысяч, составив 47 115 человек.

Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

После пересечения станции Корнидзор граждане регистрируются либо в специальных регистрационных центрах Гориса, либо Вайка, после чего происходит распределение.

«Из 42 тысяч 502 человек, пересекших границу, только 4 тысячи 2 человека захотели воспользоваться этой господдержкой, что составляет лишь 10 процентов», - сказала Багдасарян, отметив, что остальные граждане выразили желание организовать свое проживание самостоятельно.

Пресс-секретарь премьер-министра также представила распределение граждан по регионам: Сюник – 1465 человек, Вайоц Дзор - 810, Гегаркуник - 976, Тавуш - 298, Армавир - 200, Арагацотн - 30, Ширак - 203, Котайк - 20.

Что касается жителей Нагорного Карабаха, не состоящих на учете в координационных центрах, министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян призвал их обращаться в областные центры единого социального обслуживания или встать на учет в координационных регистрационных центрах, действующих в регионах и общинах, чтобы государство могло иметь полную картину и осуществлять эффективное управление.

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