Блинкен призвал Алиева дать гарантии жителям Нагорного Карабаха, разрешить международную наблюдательную миссию

Об этом говорится в опубликованном несколько часов назад пресс-релизе главы пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллера.

Согласно сообщению, Блинкен отметил «необходимость для Азербайджана воздержаться от дальнейших военных действий в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи».

«Он призвал президента Алиева дать гарантии жителям Нагорного Карабаха, что они смогут безопасно жить в своих домах и что их права будут защищены», - говорится в сообщении.

«Госсекретарь призвал президента Алиева осуществить всеобщую амнистию и разрешить международную наблюдательную миссию в Нагорном Карабахе, а также отметил публично выраженную приверженность президента обеспечению будущего для всех в Нагорном Карабахе, основанного на мире, взаимопонимании и взаимном уважении», — сообщает Миллер.

По сообщению президента Азербайджана, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Алиев сообщил, что «антитеррористические мероприятия» были завершены менее чем за сутки, в течение которых удары наносились только по военным объектам, в то время как мирное население, по его словам, не пострадало.

Он также сообщил, что процесс разоружения и «вывода с территории Азербайджана» армянских военных продолжается, и что за эти пять дней было конфисковано большое количество вооружения и военной техники.

По словам Алиева, в настоящее время принимаются меры по обеспечению всех прав армянского населения на территории Азербайджана, как и любого другого национального меньшинства, в соответствии с законодательством страны и международными обязательствами.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в ходе беседы также было упомянуто, что в целях оказания помощи армянским жителям осуществляется сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста, а представители офиса постоянного координатора ООН в Азербайджане планируют посетить Карабах.