Саманта Пауэр посетила Сюник и вновь подчеркнула необходимость наличия независимых наблюдателей в Нагорном Карабахе

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сегодня посетила Сюник, где еще раз подчеркнула необходимость наличия независимых наблюдателей в Нагорном Карабахе, а также возможность немедленного доступа.

«Как вы знаете, военные действия в Нагорном Карабахе, произошедшие на прошлой неделе, еще больше обострили ситуацию. Абсолютно необходимо, чтобы гуманитарные организации имели возможность доступа в Лачинский коридор, а также в села и города Нагорного Карабаха», - сказала Пауэр.



Саманта Пауэр, считающаяся одной из влиятельных фигур администрации Байдена, заявила, что они крайне обеспокоены сообщениями о насилии по отношению к мирному населению, и она приехала из США в Армению по заданию президента Байдена, чтобы поговорить с людьми и лично узнать, что произошло в Нагорном Карабахе.

«Тяжело слышать и видеть все то, через что проходят эти семьи. Многие покинули свои села под артиллерийскими обстрелами, а многие из приехавших сюда, как сообщают обследовавшие их врачи, недоедают. Как вы все, наверное, заметили, на лицах людей запечатлены травма и усталость. Чрезвычайно важно, чтобы не только международные наблюдатели, но и гуманитарные организации могли добраться до Нагорного Карабаха, чтобы поддержать оставшихся там людей», - подчеркнула высокопоставленный американский чиновник.

Пауэр заметила, что есть также люди, переехавшие в Армению раньше, которые хотят вернуться в свои дома, посетить могилы своих близких. В целом, по ее оценке, люди должны иметь возможность свободного въезда и выезда. «Хотя в настоящий момент наше внимание сосредоточено на первоочередных потребностях терпящих лишения, уязвимых, а иногда и раненых людей, однако мы также должны подумать о среднесрочных и долгосрочных проблемах этих людей», - сказала она.

Один из журналистов спросил Пауэр, являющуюся автором книги под названием «Проблема из ада», вышедшей в 2002 году и посвященной геноцидам и этническим чисткам, является ли происходящее этнической чисткой.



«Мы должны убедиться, что международные организации будут иметь доступ в Нагорный Карабах, где все еще есть десятки тысяч этнических армян, живущих в ужасных условиях. Вы видите, что мы собираем свидетельства людей, которые бежали от насилия, лишений, уехали, потому что боялись жить под властью правительства Азербайджана. Я руковожу Агентством по международному развитию, и сейчас наше внимание сосредоточено на помощи уязвимым людям», - ответила Пауэр.

В ответ на вопрос, могут ли США ввести санкции против Азербайджана за такое обращение с жителями Нагорного Карабаха, Саманта Пауэр сказала, что президент Байден отправил ее в регион не только для того, чтобы собрать факты, выслушать истории людей, но и понять, какие последствия все это должно иметь.

«Когда я вернусь в Вашингтон и представлю услышанные мной свидетельства, думаю, они будут полезны президенту и администрации, чтобы понять, по какому из вариантов, лежащих на столе, следует двигаться дальше. Хочу подчеркнуть, что прямо сейчас рассматриваются несколько вариантов», - подчеркнула директор USAID.

В то время как Вашингтон вновь говорит о поддержке территориальной целостности Армении, премьер-министр Армении и другие высокопоставленные армянские чиновники заявляют, что существует опасность нового нападения Азербайджана на суверенные территории Армении. Вчера Радио Азатутюн поинтересовалось у Саманты Пауэр, какие рычаги есть у США для сдерживания возможного посягательства Азербайджана. По ее словам, «Вашингтон имеет в своем распоряжении достаточно инструментов, и в столице США на высоком уровне ведутся дискуссии о том, какими будут соответствующие шаги».