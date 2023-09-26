Парламентская комиссия обсудит вопрос присоединения Армении к Римскому статуту 28 сентября

После получения положительного заключения комиссии вопрос ратификации статута будет обсуждаться на пленарном заседании НС.

Ереван заявил на самом высоком уровне, на уровне премьер-министра, что собирается ратифицировать Римский статут. Никол Пашинян в своем обращении 24 сентября заявил, что присоединение к Римскому статуту «предоставит возможность использовать возможности Международного уголовного суда в обеспечении внешней безопасности».

«Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда всем нам стало ясно, что инструментов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении, и это решение никоим образом не направлено против ОДКБ или РФ. Оно исходит из наших интересов в сфере внешней безопасности, и принятие такого решения является нашим суверенным правом», - заявил премьер-министр.

Наряду с другими вопросами планы Армении ратифицировать Римский статут в последнее время стали поводом для критики со стороны Российской Федерации. Несколько недель назад, в том числе по данному вопросу, посол Армении в Москве был вызван в МИД РФ.

Отметим, что ратификация Арменией Римского статута, в числе прочего, будет предполагать арест российского лидера Владимира Путина в случае его приезда в Армению по делу, возбужденному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.