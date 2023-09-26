Демонстранты с утра блокируют улицы, есть задержанные

Серьезных пробок в Ереване нет, участники акции действуют по одному и тому же принципу: перекрывают улицы на несколько минут, пытаясь парализовать движение, за этими шагами протестующих следуют действия полиции.

В полиции Радио Азатутюн сказали, что сообщат позже, сколько граждан было доставлено в участки.

Граждане продолжают жаловаться на то, что полиция применяет силу при задержаниях.

Вчера число задержанных достигло 168. По данным Следственного комитета, после задержаний в ходе манифестаций, начавшихся неделю назад, по различным обвинениям уже арестованы 26 человек. Один из них – Левон Кочарян, сын второго президента Роберта Кочаряна. На днях его задержали во время одной из акций, и хотя на кадрах видно, что полиция применяет к нему силу, именно Кочарян теперь обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Вчера суд принял решение арестовать его на один месяц.