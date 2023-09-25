В Ереване проходят акции неповиновения, десятки человек задержаны

Демонстранты разделились на несколько групп и ходят по улицам Еревана, регулярно блокируя улицы.

Они выходят на улицу каждые несколько минут, скандируют в течение 3-4 минут, призывают прохожих и водителей присоединиться к ним. При этом полиция заявляет, что действия протестующих незаконны, призывает очистить улицу, и, проведя на улице всего несколько минут, протестующие выходят на тротуар, переходят на другую улицу и повторяют те же действия.

На одной из улиц протестующие также перекрыли движение мусорными баками, но нашлись водители, которые, оттесняя эти мусорные баки машинами, продолжили свой путь.

Акции проходят в разных частях армянской столицы.

Заранее было объявлено, что эти акции неповиновения будут продолжаться до 11 часов.

По сообщению МВД, по состоянию на 9 часов утра на улицах Еревана за неподчинение требованиям сотрудника полиции были задержаны 53 гражданина.

Следственный комитет сообщил в воскресенье, что из задержанных в ходе митингов в Ереване арестованы были 26 человек.