Пятисторонняя встреча с участием Григоряна и Гаджиева запланирована на 26 сентября в Брюсселе

Об этом сообщили в аппарате секретаря Совета безопасности, отметив, что данная встреча имеет целью подготовить встречу лидеров, запланированную на 5 октября в Гранаде.

Лидеры Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Европейского совета во второй раз сядут за один стол переговоров на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

17 сентября, за два дня до нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирное соглашение не будет подписано на запланированной пятисторонней встрече.