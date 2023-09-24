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Пятисторонняя встреча с участием Григоряна и Гаджиева запланирована на 26 сентября в Брюсселе

Армен Григорян и Хикмет Гаджиев

26 сентября в Брюсселе запланирована встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, а также советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом сообщили в аппарате секретаря Совета безопасности, отметив, что данная встреча имеет целью подготовить встречу лидеров, запланированную на 5 октября в Гранаде.

Лидеры Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Европейского совета во второй раз сядут за один стол переговоров на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

17 сентября, за два дня до нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирное соглашение не будет подписано на запланированной пятисторонней встрече.

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