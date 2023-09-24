Семьи, оставшиеся без крова и пожелавшие покинуть Нагорный Карабах, будут перевезены в Армению

В ближайшее время власти также обнародуют информацию о переселении других групп населения.

Сегодня 23 машины скорой помощи в сопровождении специалистов и Красного Креста перевозят из Нагорного Карабаха в Армению 23 тяжелораненых граждан.

Более 8 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома в результате агрессии азербайджанской армии 19-20 сентября.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос эвакуации карабахских армян не является планом «A» или даже «B» для его правительства, а максимум является планом «C». Он заявил, что Армения не будет проводить политику лишения Нагорного Карабаха армянского населения. В то же время он опроверг утверждения о том, что не хочет, чтобы жители Нагорного Карабаха переселялись в Армению.