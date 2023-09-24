По автодороге Горис-Степанакерт в Нагорный Карабах доставлено 215 тонн гуманитарного груза

Еще 65 тонн муки было перевезено в Нагорный Карабах по трассе Горис-Степанакерт Международным комитетом Красного Креста, говорится в сообщении того же источника, распространенном вчера поздно вечером.
Около 150 тонн гуманитарного груза – мука, соль, растительное масло, дрожжи, наборы питания на день – доставлено в Нагорный Карабах российской миротворческой миссией по трассе Горис-Степанакерт, сообщает ИнфоЦентр Нагорного Карабаха.
Еще 65 тонн муки было перевезено в Нагорный Карабах по трассе Горис-Степанакерт Международным комитетом Красного Креста, говорится в сообщении того же источника, распространенном вчера поздно вечером.