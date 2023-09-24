Мирзоян: Следующим шагом Баку может стать навязывание Армении экстерриториального коридора

По утверждению Арарата Мирзояна, Баку не хочет мира, а открыто заявляет, что «сила рождает право».

«Буквально год назад с этой трибуны премьер-министр Армении представил факт агрессии и оккупации суверенных территорий Армении со стороны Азербайджана. С тех пор ситуация еще больше обострилась, и сегодня я вынужден представить еще одно крупномасштабное нападение, на этот раз против коренного народа Нагорного Карабаха, как грубейшее нарушение международного права и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Это демонстрирует неуважение и презрение Азербайджана по отношению к международному сообществу, собравшемуся здесь, в Нью-Йорке. Посыл ясен: «Вы можете говорить о мире, но мы можем пойти по пути войны, и вы ничего не сможете изменить»», - сказал Мирзоян.

В то время как Баку уверяет, что в ходе последнего военного нападения на Нагорный Карабах пострадали только военные объекты и никто из мирного населения не пострадал, Мирзоян заявил: «По последней информации, подтверждено наличие более 200 погибших и 400 раненых, включая мирных жителей – женщин и детей. Судьба сотен людей остается неопределенной».

Министр иностранных дел Армении заявил, что за последние месяцы Совет Безопасности ООН созвал несколько срочных заседаний по карабахскому вопросу, и большинство членов Совета осудили 9-месячную блокаду Лачинского коридора и военные действия Азербайджана. «Однако словами остановить [президента Азербайджана Ильхама] Алиева невозможно, необходимо переходить к действиям», - подчеркнул Арарат Мирзоян.

«Хронология действительно разрушительных развитий в нашем регионе доказывает, что простыми заявлениями и общими призывами решить проблемы невозможно. Армения неоднократно предупреждала международное сообщество о необходимости четких и практических действий, включая развертывание межведомственной миссии ООН по оценке потребностей и установлению фактов в Нагорном Карабахе. Но международное сообщество, ООН, не смогло помочь людям в течение последних 9 месяцев – 285 дней».

Официальный Ереван уже несколько месяцев призывает направить в Нагорный Карабах миссию ООН по установлению фактов. Вчера министр иностранных дел Армении вновь заявил об этом, подчеркнув, что нежелание Азербайджана, известного своим диктаторским правлением, не должно быть сильнее, чем международное сообщество.

«Международное сообщество должно приложить все усилия для немедленного развертывания межведомственной миссии ООН в Нагорном Карабахе для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и безопасности на местах. Беспрепятственный доступ институтов ООН и других международных организаций в Нагорный Карабах в соответствии с гуманитарными принципами является обязательным», - заявил глава армянской дипломатии.

Как и прежде на срочном заседании Совета безопасности ООН, во вчерашнем выступлении Мирзоян также призвал к созданию возможности для размещения миротворческих сил в Нагорном Карабахе по мандату ООН. Пока неизвестно, существует ли такой план, и если он обсуждается, то как отреагирует Москва, которая всячески пытается обеспечить присутствие собственной миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. До этого вчера министр иностранных дел Армении предупредил, что в случае промедления «население Карабаха может подвергнуться геноциду».

«Заявления о том, что ООН не присутствует на местах, а значит, не имеет возможности проверить ситуацию, не могут быть оправданием бездействия. ООН – универсальный орган, который должен поддерживать жертв массовых преступлений во всем мире, независимо от статуса территории, а не делать отрицательные заявления», - подчеркнул глава МИД Армении.

Более того, Арарат Мирзоян предупредил, что Баку не будет ограничиваться военными действиями против Нагорного Карабаха. Другой целью может стать территориальная целостность и демократия Армении.

«Следующей целью может стать насильственное навязывание Армении экстерриториального коридора, коридора, который пройдет через территорию Армении, но будет вне нашего контроля», - заявил Мирзоян.

«Это неприемлемо для Армении и должно быть неприемлемо для международного сообщества», - подчеркнул он.