Нужно приложить усилия, чтобы международные наблюдатели могли попасть в Нагорный Карабах – американский сенатор

Там, возле моста Хакари, у начала Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, до сих пор стоят гуманитарные грузы правительства Армении, которым азербайджанская сторона так и не предоставила доступ в регион.

«Очень тревожно видеть то, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе. Я считаю, что необходима международная осведомленность, люди очень встревожены, мир должен знать, что там происходит. Мы слышим от правительства Азербайджана, что смотреть не на что, что не стоит волноваться. И если это правдивое заявление, то могут приехать международные наблюдатели, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте», - сказал Джерри Питерс в разговоре с журналистами.

Сенатор рассказал, что разговаривал со многими людьми, они очень беспокоятся за своих родных и близких, которые, как он отметил, уже несколько месяцев страдают из-за этой блокады.

«Нехватка продовольствия, медикаментов, топлива – это крайне тяжелая ситуация. Я расскажу все это своим коллегам в Америке, чтобы мы могли приложить усилия, чтобы международные наблюдатели могли войти в Нагорный Карабах и увидеть, что происходит на самом деле, и помочь с тем, чтобы с людьми Нагорного Карабаха обращались с уважением, достойно, и чтобы их права были защищены», - заявил Питерс.

Ранее американская делегация посетила штаб-квартиру миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA).

Американская делегация прибыла в Армению с трехдневным визитом 22 сентября.