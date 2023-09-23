Госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу гуманитарного положения населения Нагорного Карабаха

Об этом заявил сам Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке, добавив, что применение силы неприемлемо и противоречит прилагаемым усилиям.

«Действия, которые мы наблюдали на этой неделе, просто противоречат усилиям по достижению справедливого и прочного мира, над которым мы работаем, мира, который принесет огромную пользу обеим странам региона и позитивные изменения после 30 лет конфликта», - отметил он.

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу гуманитарного положения населения Нагорного Карабаха. «Необходимость того, чтобы гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ к нуждающемуся населению, также является одним из приоритетов нашего представления, поэтому мы находимся в тесном контакте со всеми сторонами».

На вопрос, признают ли США и поддерживают ли США право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности, Блинкен ответил так: «Что касается суверенитета, территориальной целостности и независимости, мы защищаем эти принципы в случае со всеми заинтересованными сторонами».