Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу гуманитарного положения населения Нагорного Карабаха

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с лидерами Армении и Азербайджана выразил глубокую обеспокоенность «действиями прошедшей недели, в частности военными действиями Азербайджана».

Об этом заявил сам Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке, добавив, что применение силы неприемлемо и противоречит прилагаемым усилиям.

«Действия, которые мы наблюдали на этой неделе, просто противоречат усилиям по достижению справедливого и прочного мира, над которым мы работаем, мира, который принесет огромную пользу обеим странам региона и позитивные изменения после 30 лет конфликта», - отметил он.

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу гуманитарного положения населения Нагорного Карабаха. «Необходимость того, чтобы гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ к нуждающемуся населению, также является одним из приоритетов нашего представления, поэтому мы находимся в тесном контакте со всеми сторонами».

На вопрос, признают ли США и поддерживают ли США право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности, Блинкен ответил так: «Что касается суверенитета, территориальной целостности и независимости, мы защищаем эти принципы в случае со всеми заинтересованными сторонами».

Back to top
XS
SM
MD
LG