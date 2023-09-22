«Больше Азербайджан и Россия не позволяют нам выехать отсюда» - житель Карабаха

Позицию Армении вчера представил, а сегодня подтвердил премьер-министр Никол Пашинян: пока нет прямой угрозы жителям Нагорного Карабаха, эвакуация - это план «С». Он напомнил, что Лачинский коридор закрыт Азербайджаном в одностороннем порядке с декабря прошлого года, и добавил, что не должно вдруг оказаться, что, вывозя жителей Карабаха, «мы своими руками проводим этническую чистку, полностью освобождая Азербайджан от ответственности и очищая его от вины». Однако вчера Пашинян в прямом эфире сделал примечательное высказывание, заявив, что с целью создания хаоса в Армении распространяются слухи о том, что Армения заблокировала въезд граждан Нагорного Карабаха.

«Например, у нас есть такая информация, что накануне в аэропорт Степанакерта было приглашено более 10 тысяч человек, им сказали приехать, потому что не исключено, что их перевезут в Республику Армении, затем их сфотографировали и сняли на видео, после чего сказали: Республика Армения не позволяет вам переехать в Республику Армения. Потом эти фотографии были опубликованы. Для меня очевидно, что это делается для того, чтобы вызвать внутриполитические волнения и хаос в Армении», - сказал премьер-министр.

В беседах с Радио Азатутюн в эти дни жители Нагорного Карабаха рассказывали, что не имеют четкой информации: останутся они или эвакуируются, и как будут защищаться. Одна карабахская женщина, которая в первый день также была в аэропорту Степанакерта, рассказала, что слышала разговоры о том, что армянская сторона не желает открывать дверь перед карабахцами, однако лично ей никто такого не говорил.

«Конкретно от русских я подобного не слышала, но все говорят на эти темы, что даже если Азербайджан согласится открыть гуманитарный коридор, Армения нас не примет. Правда, я не верю в подобные слухи, Армения – это не только премьер-министр страны. Если даже не примет, пусть даст нам коридор, чтобы мы поехали в другую страну. Здесь больше Азербайджан и Россия не дают нам выехать отсюда», - сказала она.

То же самое сообщили и несколько других наших собеседников: оттуда-отсюда они слышали это, но лично им никто такого не говорил.

В Минобороны России вчера сообщили, что в расположении российских миротворческих войск остаются 1340 человек, 607 из них - дети. Российская сторона не предоставила никакой информации о том, что ждет этих людей.

Информационный штаб Нагорного Карабаха сегодня также сообщил, что с азербайджанской стороной при посредничестве российских миротворцев ведутся переговоры по организации вывода войск и обеспечению возвращения граждан, эвакуированных в результате военной агрессии, в свои дома. В то же время обсуждается также порядок въезда и выезда граждан из Нагорного Карабаха.