Протестующие граждане с раннего утра блокируют улицы в Ереване, несколько человек задержаны, в том числе Андраник Теванян

Среди протестующих есть задержанные, в том числе бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян.
Полиция пока не сообщает о количестве задержанных.
Вчера в ходе митинга оппозиция призвала блокировать улицы Еревана с сегодняшнего утра и делать это до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не будет отстранен от власти.
«Уверяю вас, при дисциплинированных и совместных усилиях это произойдет в очень короткие сроки, даже в течение нескольких дней», - вчера заявил Андраник Теванян.
Вчера оппозиция также заявила, что сегодня попытается заблокировать здание правительства, чтобы сорвать сегодняшнее заседание исполнительной власти. Демонстранты в данный момент также собираются на площади Республики в центре Еревана.