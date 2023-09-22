Протестующие граждане с раннего утра блокируют улицы в Ереване, несколько человек задержаны, в том числе Андраник Теванян

Среди протестующих есть задержанные, в том числе бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян.

Полиция пока не сообщает о количестве задержанных.

Вчера в ходе митинга оппозиция призвала блокировать улицы Еревана с сегодняшнего утра и делать это до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не будет отстранен от власти.

«Уверяю вас, при дисциплинированных и совместных усилиях это произойдет в очень короткие сроки, даже в течение нескольких дней», - вчера заявил Андраник Теванян.

Вчера оппозиция также заявила, что сегодня попытается заблокировать здание правительства, чтобы сорвать сегодняшнее заседание исполнительной власти. Демонстранты в данный момент также собираются на площади Республики в центре Еревана.