Мирзоян на заседании Совбеза ООН: «Азербайджан хочет провести этническую чистку в Нагорном Карабахе»

Вопрос Нагорного Карабаха стоял в повестке дня заседания Совета Безопасности ООН №9420. Первый выступающий, заместитель генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Йенча сначала представил развитие событий, сославшись на информацию официального Баку и российских миротворцев, и добавил, что ООН не представлена в этом регионе, поэтому он не смог подтвердить достоверность этих данных.

«Позвольте мне заявить, что генеральный секретарь крайне обеспокоен сообщениями о возобновлении столкновений, которые привели к трагической гибели мирных жителей, в том числе детей», - заявил словацкий дипломат.

По его словам, Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк также выразил глубокую обеспокоенность в связи с этими столкновениями.

Йенча отметил, что российские миротворцы также понесли потери, и выразил соболезнования.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны уважать прекращение огня, достигнутое трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года, и взятые на себя обязательства, которые основаны на признании международного гуманитарного права и прав человека.

Ключевым стало выступление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, которая подала заявку на созыв этого заседания Совета Безопасности ООН. По ее словам, после длительного накопления войск и вооружения Азербайджан инициировал эту операцию 19 сентября, и никто не поверит, что она не была спланирована заранее.

Нападение произошло в тот момент, когда были приняты меры по возобновлению переговоров и впервые в Нагорный Карабах прибыла гуманитарная помощь.

По словам министра, Франция решительно осуждает это неприемлемое нападение. Она заявила, что никто не сомневается в территориальной целостности Азербайджана, но здесь речь идет о праве народа Нагорного Карабаха безопасно жить на своей земле.

«Сегодня Азербайджан берет на себя ответственность за безопасность этих жителей. Азербайджан обязан гарантировать права карабахских армян и вести с ними диалог при поддержке международного сообщества. Азербайджан также обязан предоставить амнистию силам, принявшим прекращение огня, и без промедления восстановить движение по Лачинской дороге, как того требует Международный Суд, а также признать международное гуманитарное присутствие в Нагорном Карабахе, что важно в свете приближающейся зимы. Без этих гарантий не будет решения», — сказала Колонна.

Спикеры выразили соболезнования в связи с потерями среди мирного населения, военнослужащих и миротворцев, призвали к немедленному прекращению военной операции, защите прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, налаживанию диалога, открытию Лачинского коридора и продолжению армяно-азербайджанского переговорного процесса. В своих выступлениях дипломаты положительно оценили факт первой встречи сторон в Евлахе.

Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд также выразила разочарование тем, что военное нападение началось на следующий день после того, как гуманитарная помощь была доставлена в Карабах.

«США призывают стороны обеспечить, чтобы гуманитарные организации получили право беспрепятственно доставлять в Нагорный Карабах продовольствие, лекарства и другие необходимые материалы и гарантировать безопасность гуманитарных работников», - заявила представитель США в ООН.

По ее словам, единственный способ решить проблему – остановить насилие и установить мир.

Представитель России Дмитрий Полянский сообщил, что российские миротворцы также пострадали в этот период, но продолжают свою службу и помогают жителям, в том числе детям. По его словам, президент РФ Владимир Путин провел обсуждения с лидерами Азербайджана и Армении.

«Мы предполагаем, что встреча представителей Баку и Степанакерта будет эффективной и позволит принять незамедлительные меры по исправлению гуманитарного кризиса в регионе и обеспечению жителей Карабаха стабильными условиями жизни. Мы сделаем для этого все. Вопрос безопасности армян Нагорного Карабаха является ключевым», - сказал он.

В своем выступлении Полянский также отметил, что нынешние критерии урегулирования карабахской проблемы были сформированы властями Армении в ходе встреч, состоявшихся в октябре 2022 года и мае 2023 года под эгидой Евросоюза. Этот намек Полянского относится к заявлениям армянской стороны о признании территориальной целостности Азербайджана.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что участники 78-й сессии Генассамблеи ООН ищут пути сохранения мира во всем мире, в то время как в регионе 19 сентября Азербайджан осуществил очередное масштабное нападение на жителей Нагорного Карабаха и тем самым грубо нарушил как трехстороннее заявление 2020 года, так и нормы международного права.

По словам министра, Совет Безопасности ООН обязан принять меры, поскольку Азербайджан применяет силу против Карабаха. Он заявил, что есть факты, указывающие на массовые преступления, и что Азербайджан хочет провести этническую чистку.

«Кадры из Нагорного Карабаха действительно шокируют: лишившиеся крова женщины, дети, голодающие старики, отчаянно ищущие своих детей родители, которые плачут от страха, думая, что азербайджанцы могут арестовать их мужей. Трудно поверить, что все это происходит в XXI веке», - сказал Мирзоян.

Как заявил глава МИД Армении, необходимо разместить в Карабахе миротворческие силы под мандатом ООН.

Совбез ООН обязан осудить Азербайджан, обеспечить оказание помощи, возвращение вынужденных переселенцев, заставить Баку вывести военнослужащих из мирных армянских поселений, обеспечить свободу передвижения, восстановить газо- и электроснабжение, заявил Мирзоян.

По словам армянского министра, «в конфликте нет сторон, есть преступники и жертвы». В то же время Мирзоян заверил, что Армения хочет добиться мира с Азербайджаном.

Напомнив, что 21 сентября – День независимости Армении, Арарат Мирзоян сказал в конце обращения: «Да здравствует Республика Армения!»

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отверг все обвинения и заявил, что при проведении «антитеррористической операции» Азербайджан соблюдал международные законы, применял высокоточное оружие, чтобы не ставить под угрозу жизнь мирного населения.

«То, что Армения пытается представить как нападение на мирное население, на самом деле является локальной антитеррористической операцией», - сказал Байрамов.

По его словам, в ходе операции азербайджанская армия захватила 90 опорных пунктов, уничтожила 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, 6 электромагнитных боевых систем и две системы ПВО.

«Ни одно суверенное государство не потерпит такого незаконного военного присутствия на своей территории», - сказал Байрамов.

По его словам, заявление о прекращении огня, достигнутое при посредничестве российской стороны, содержит пункт «вывод подразделений вооруженных сил Армении из Азербайджана» и доказывает, что «в карабахском регионе Азербайджана находились армянские военнослужащие».

Министр иностранных дел Азербайджана также сообщил, что в Евлахе уже состоялась первая встреча представителей Азербайджана и армянских жителей Карабаха, и заверил, что все права армян будут гарантированы.

Выступил также заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар, который безоговорочно поддержал Байрамова.

Он рассказал о так называемом «Зангезурском коридоре» и сообщил, что армянская сторона вынудила Азербайджан провести эту операцию.

По его словам, в регионе вновь появилась возможность установления мира, которую Армения не должна упустить.

«Мы призываем Армению и другие заинтересованные стороны воспользоваться этой возможностью и не повторять недавних ошибок, допущенных в прошлом, и действовать ради мира и процветания на Южном Кавказе», - заявил Акчапар.

Выступила также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что Германия решительно осуждает военное наступление Баку и призвала к его окончательному и полному прекращению.

Она сказал, что приняла к сведению сообщение о прекращении огня, но подчеркнула, что необходимо полное прекращение насилия. По ее словам, Азербайджан несет ответственность за армян Карабаха, особенно за детей. «Депортация армян из Карабаха силой недопустима», - сказала Бербок.

Не называя конкретных имен, глава МИД Германии заявила, что «ни одна страна не должна пытаться использовать эту ситуацию и дестабилизировать демократию в Армении».

Ответственный за внешнюю политику и вопросы безопасности Евросоюза Жозеп Боррель выразил солидарность с карабахскими армянами, призвал Азербайджан открыть Лачинский коридор и уважать права карабахских армян. По его словам, необходимо возобновить армяно-азербайджанские переговоры.

Никакого заявления или резолюции по итогам сессии Совета Безопасности ООН принято не было.