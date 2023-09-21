Армянская оппозиция объявила состав оргкомитета

Было заявлено, что завтра протестующие попытаются окружить здание правительства, чтобы сорвать заседание исполнительной власти.

Сегодня утром демонстранты заблокировали пересечение проспекта Маштоца и улицы Амиряна в Ереване. Они требуют от правительства Армении создания гуманитарного коридора для обеспечения выхода жителей Нагорного Карабаха из региона.

Выступая сегодня в прямом эфире на Facebook, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство Армении предусмотрело возможность размещения в стране до 40 тысяч семей из Нагорного Карабаха, однако, как подчеркнул он, это не должно быть планом «А» или даже планом «Б». Пашинян подчеркнул, что Армения не проводит политику изгнания армян из Нагорного Карабаха, ее проводит Азербайджан.

«… Мы считаем, что армяне Нагорного Карабаха должны жить в своих домах, на своей родине, в достойных и безопасных условиях. Сегодня, по нашей оценке, прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет. При этом, мы также знаем, что в штабе российских миротворческих войск находятся около 1200-1300 граждан, о которых они заботятся. Мы также готовы принять возможные меры. Проблема заключается в том, что Лачинский коридор закрыт», - сказал он.