Демонстранты перекрыли улицы в Ереване, требуя обеспечить эвакуацию карабахских армян

Протестующие требуют от правительства Армении обеспечить гуманитарный коридор для выхода жителей Нагорного Карабаха из региона.

Улица Ханджяна также закрыта. Здесь то же требование: эвакуировать жителей Нагорного Карабаха в Армению, чтобы они были в безопасности.

Правительство Армении сегодня заявляет, что не ставило вопроса об эвакуации карабахских армян.

В правительстве заявили Радио Азатутюн, что права армян Нагорного Карабаха жить безопасно и достойно в своих домах должны быть гарантированы, но, с другой стороны, если будет сочтено невозможным пребывание армян Нагорного Карабаха или их части в этом регионе, то они примут необходимые решения.

В аппарате премьер-министра заверяют, что находятся в постоянном контакте с коллегами в Нагорном Карабахе и по ситуации, в зависимости от результатов продолжающихся обсуждений между представителями Нагорного Карабаха, Азербайджана и миротворцами, необходимые решения будут приняты совместно с Нагорным Карабахом.

Когда это может произойти, официальные лица в Ереване не уточняют. Между тем, жители Нагорного Карабаха продолжают просить о помощи в социальных сетях.

Еще год назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан планирует этническую чистку и геноцид в Нагорном Карабахе. Тем не менее, власти Армении в эти дни не представили никакого плана спасения этнических армян Нагорного Карабаха.

Вчера премьер-министр Пашинян заявил, что Россия должна полностью обеспечить право армян Нагорного Карабаха жить в своих домах. Он считает, что обязанность по обеспечению безопасного проживания карабахских армян на своей земле лежит на российских миротворцах, предложивших условия прекращения огня.

После суток боевых действий Азербайджан заявил о прекращении «антитеррористических мероприятий» в отношении Нагорного Карабаха после того, как армянские власти в Степанакерте 20 сентября при посредничестве российских миротворцев согласились на разоружение армии обороны и начале обсуждений о реинтеграции региона.

Сегодня в Евлахе прошла первая встреча между представителями карабахских армян и Баку.