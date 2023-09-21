«Люди пребывают в неопределенности, не знают, что делать». В Нагорном Карабахе слышна стрельба

«Люди пребывают в неопределенности, не знают, что делать, куда идти. Группа людей стоит перед президентской резиденцией и ждет каких-то новостей, некоторые стоят перед зданием министерства», - рассказал житель Степанакерта.



По словам жителей, стрельба происходит в квартале «Арменаван» - Кркжан.



Информационный штаб Нагорного Карабаха, подтверждая новость о стрельбе, также сообщает, что с привлечением заинтересованных сторон предпринимаются конкретные шаги.

В посте бывшего госминистра Артака Бегларяна сообщается, что соглашение о прекращении огня не действует и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха. По предварительным данным, азербайджанские солдаты в селе Атерк убили одного мирного жителя.

В надежде найти более-менее безопасное место люди семьями собираются в расположении российских миротворцев - на территории аэропорта.

Окончательных данных о погибших и раненых пока нет. Вчера вечером было объявлено, что есть не менее 200 погибших и 400 раненых. В результате боевых действий, начавшихся во второй половине дня 19 сентября на всех направлениях в Нагорном Карабахе, есть множество без вести пропавших.

Во время азербайджанского обстрела в селе Сарнахпюр Аскеранского района пропал 8-летний Нвер, его мать находится в больнице Степанакерта вместе с другим раненым ребенком.

В МВД и офисе омбудсмена НК собирают данные о пропавших без вести.