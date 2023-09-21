«В городе сейчас слышны звуки стрельбы» - жительница Степанакерта

Об этом Радио Азатутюн сообщила одна из жительниц Степанакерта, отметив, что они думают над тем, как выбраться.

«Да, да, ситуация плохая, они [азербайджанцы] проникли через территорию кладбища, спустились, вооруженные автоматами», - рассказала жительница Степанакерта.

По ее словам, ночью было спокойно, они вышли из укрытий и ночевали в домах, но сейчас все снова в подвалах.

«Все опять спустились в подвалы. Вечером было спокойно, а сейчас опять повторяется, все очень сложно, посмотрим, как нам быть, отпустят ли нас. Сейчас мы в Степанакерте», - отметила женщина.