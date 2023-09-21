Родственники погибших военнослужащих не пустили провластных депутатов на воинское кладбище в Ереване

Сегодня, 21 сентября, Армения отмечает День независимости. В этот день различные представители власти также посещают воинское кладбище, чтобы отдать дань уважения памяти погибших за страну солдат.

Инцидент произошел сегодня утром, когда в пантеон пришли депутаты правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Овик Агазарян и Акоп Асланян.

Увидев их автомобиль, родственники погибших солдат подошли к ним, выкрикивая оскорбления, затем началась потасовка. Полицейских в этом районе не было, они приехали позже и попытались урегулировать ситуацию. Депутаты вынуждены были покинуть «Ераблур».

Родственники погибших военнослужащих продолжают дежурить в этом районе.

Ровно год назад родители погибших солдат также с ночи находились в «Ераблуре», чтобы не допустить туда премьер-министра Пашиняна и его соратников.

Тогда утром перед приездом премьер-министра полиция расчистила дорогу, задержав матерей погибших солдат, которые перекрывали вход в пантеон.