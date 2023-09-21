Концерт американского рэпера Snoop Dogg-а в Ереване перенесен

Об этом сообщила компания-организатор концерта Doping Space, отметив, что правительство Армении сообщило им о решении перенести концерт.

Компания решительно осудила широкомасштабную агрессию и преступления, совершенные Азербайджаном 19 сентября.

«Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в сообщении.

Компания также извинилась перед всеми, кто собирался присутствовать на концерте, сообщив, что информация о новых сроках концерта будет представлена в ближайшее время.