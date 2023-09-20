Россия не выполнила свои обязательства перед Арменией, в 2021 году пражского заявления не было – секретарь Совбеза

В течение суток с момента начала азербайджанского нападения на Нагорный Карабах днем 19 сентября ни премьер-министр Армении, ни министр иностранных дел страны не имели никаких контактов с руководством России, по крайней мере, ни Ереван, ни Москва об этом не сообщали.

Лишь сегодня представитель Кремля сообщил, что готовится телефонный разговор лидеров России и Армении. Сегодня ближе к вечеру телефонный разговор Путин-Пашинян все же состоялся. Согласно армянской стороне, в ходе беседы обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, собеседники также коснулись вопросов двусторонней повестки дня Армения-Россия. Пресс-служба Кремля позже сообщила, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

До этого вчера Пашинян успел переговорить с госсекретарем США и президентом Франции, а министр иностранных дел Арарат Мирзоян имел много контактов в Нью-Йорке с представителями Запада, а также с министром иностранных дел Ирана.

Является ли кризис в армяно-российских отношениях причиной того, что Россия активно сотрудничает с Азербайджаном?

«Во-первых, Россия давно сотрудничает с Азербайджаном, с 2011 года она продала ему оружия на 5 млрд долларов, это было в течение 2012-2013 годов, а также тот факт, что, начиная с 2018 года, Армения не внесла никаких изменений в свою внешнюю политику, по крайней мере, до 2021-2022 годов, однозначно, является причиной для предъявления обвинения», - вчера поздно вечером в интервью Общественному телевидению Армении заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Он, однако, не уточнил, можно ли из его слов заключить, что Армения изменила направление своей внешней политики в 2021-2022 годах.

По оценке секретаря Совбеза, российские миротворцы должны были защитить Нагорный Карабах от масштабного нападения Азербайджана, чего они не сделали. «Они распространяют какие-то заявления, что узнали о нападении за несколько минут до нападения, а в реальности, по крайней мере, с 4 сентября, когда мы увидели широкомасштабные действия, которые происходят в Азербайджане, до этого момента мы поставили в известность все международное сообщество, вы знаете, что премьер-министр Пашинян также направил письмо Владимиру Путину, где была полностью описана ситуация, и они подписали обязательства, они должны были выполнить эти обязательства», - сказал Григорян.

На замечание журналиста о том, что в Москве восприняли в штыки армяно-американские военные учения, отправку гуманитарной помощи Киеву и процесс ратификации Римского статута, Григорян ответил, что ни один из упомянутых шагов не был предпринят до декабря 2021 года.

«У нас было нападение на Сотк-Хознавар в мае и ноябре 2021 года, то есть, если смотреть на факты в реальности, Россия не выполнила своих обязательств перед Арменией и никогда не выполняла... в то время никакого пражского заявления не было, в мае 2021 года, когда азербайджанские войска вошли в Армению, пражского заявления не было, почему Россия не защитила границы Армении? Да, они потом использовали аргументы Азербайджана о том, что нет делимитированной границы, но на самом деле она есть», - сказал он.

В последнее время Москва постоянно подчеркивает, что за ситуацию в Карабахе несет ответственность Ереван, который в принятом в Праге заявлении признал Карабах в составе Азербайджана. Ереван уже долгое время в ответ парирует, что Москва еще до Праги не выполняла свои союзнические обязательства и миротворческие обязательства в Нагорном Карабахе.

На этом фоне Григорян поднял вопрос о том, уходит ли Россия из региона, если да, то, по мнению секретаря Совбеза, Москва сама должна объявить об этом.

Вчера по поводу обострения ситуации в Карабахе высказался также заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент этой страны Дмитрий Медведев, озвучив в своем телеграм-канале неприкрытые угрозы в адрес премьер-министра Армении. Что думают по этому поводу власти Армении?

«Пусть Российская Федерация думает об этом. […] Если Медведев так себя ведет, то об этом должна думать Россия. Вообще, надо понять, что это за политика? Они должны это объяснить», - ответил Григорян.

Армяно-российские отношения обострились не сегодня, напряженность в отношениях существует уже давно, отметил политический обозреватель Армен Багдасарян, но, по его мнению, в последнее время Ереван пытался обострить эти отношения более выраженными действиями.

«Мы уже увидели в случае Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], куда это может привести. Что касается продолжения, сроки назвать не могу, но думаю, что следующим шагом будет выбивание уступок от Армении в мирных переговорах относительно Сюникской дороги - так, как это представляет себе российская сторона», - сказал он.

С другой стороны, власти Армении утверждают, что еще до их резких шагов Москва уже наносила удары в спину. По мнению Багдасаряна, во многих вопросах интересы Баку и Москвы совпадают, поэтому Москва помогла заблокировать Лачинский коридор. «Следует винить власти Армении, они не смогли сделать так, чтобы интересы России совпали с интересами Армении, а не Азербайджана. Это результат нашей неправильной политики, плоды которой мы пожинаем сегодня, и боюсь, что, как говорится, все еще впереди», - отметил Багдасарян.

По его словам, неясно, что сделали власти Армении, чтобы избежать подобной ситуации.