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Шарль Мишель призвал Ильхама Алиева соблюдать полное прекращение огня

Сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого призвал Алиева соблюдать полное прекращение огня и обеспечить безопасное и достойное обращение со стороны Азербайджана к карабахским армянам.

«Их права и безопасность должны быть достоверно гарантированы. Необходим немедленный доступ к гуманитарной помощи», — написал Шарль Мишель в X (ранее Twitter).

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