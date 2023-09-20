Шарль Мишель призвал Ильхама Алиева соблюдать полное прекращение огня

Сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого призвал Алиева соблюдать полное прекращение огня и обеспечить безопасное и достойное обращение со стороны Азербайджана к карабахским армянам.