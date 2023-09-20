Республика Армения никак не участвовала в разработке текста – Пашинян

Премьер-министр Армении отметил, что у него было несколько соображений: сначала он упомянул, что в тексте упоминаются вооруженные силы Армении и вывод оставшихся частей вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха, затем сказал, что этот факт для него не очень понятен, поскольку с августа 2021 года у Армении нет армии в Нагорном Карабахе.

«Мы принимаем к сведению это заявление и его принятие властями Нагорного Карабаха», - сказал Пашинян.

Обращаясь к вопросу безопасности армян Нагорного Карабаха, Пашинян отметил, что если российские миротворцы сделали такое предложение, то это означает, что они полностью и без оговорок приняли на себя полное обязательство по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха.