Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Нагорный Карабах

Республика Армения никак не участвовала в разработке текста – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Официальный Ереван ознакомился с предложением российской военной группировки относительно прекращения огня, сообщил сегодня премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что Республика Армения никоим образом не участвовала в разработке текста и не была стороной обсуждений.

Премьер-министр Армении отметил, что у него было несколько соображений: сначала он упомянул, что в тексте упоминаются вооруженные силы Армении и вывод оставшихся частей вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха, затем сказал, что этот факт для него не очень понятен, поскольку с августа 2021 года у Армении нет армии в Нагорном Карабахе.

«Мы принимаем к сведению это заявление и его принятие властями Нагорного Карабаха», - сказал Пашинян.

Обращаясь к вопросу безопасности армян Нагорного Карабаха, Пашинян отметил, что если российские миротворцы сделали такое предложение, то это означает, что они полностью и без оговорок приняли на себя полное обязательство по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха.

Back to top
XS
SM
MD
LG