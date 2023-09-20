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Нагорный Карабах

В Минобороны РФ сообщили об эвакуации более 2 тыс. мирных жителей в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе (архив)

Российский миротворческий контингент эвакуировал из опасных районов Нагорного Карабаха более 2 тысяч мирных жителей, больше половины из которых - дети, сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

«Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1 049 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием», - заявили в Минобороны России.

Согласно российскому информагентству, там отметили, что врачи медицинского отряда спецназначения оказали помощь жителям, получившим ранения.

В Минобороны РФ заявили, что российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха.

«На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня», - сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с 12:00 19 сентября российские миротворцы фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных».

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