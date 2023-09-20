Шахраманян: Карабах будет вынужден прибегнуть к шагам для обеспечения физической безопасности населения

Реакция международных акторов на создавшуюся в Нагорном Карабахе ситуацию и ее преодоление неадекватна, заявил сегодня президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в ходе расширенного заседания Совета безопасности, подчеркнув, что никаких практических шагов не предпринимается.