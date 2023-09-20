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Нагорный Карабах

Шахраманян: Карабах будет вынужден прибегнуть к шагам для обеспечения физической безопасности населения

Самвел Шахраманян

Реакция международных акторов на создавшуюся в Нагорном Карабахе ситуацию и ее преодоление неадекватна, заявил сегодня президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в ходе расширенного заседания Совета безопасности, подчеркнув, что никаких практических шагов не предпринимается.

Шахраманян заявил, что Нагорный Карабах будет вынужден предпринять соответствующие шаги, главной целью которых является обеспечение физической безопасности населения в качестве приоритета.

О каких именно шагах идет речь, в аппарате президента Нагорного Карабаха не уточняют.

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