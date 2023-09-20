«Русские хотели вывезти детей через Лачинский коридор, но их машины обстреляли» - медсестра из карабахского села

Манджикян осталась в селе с мужем. Она говорит, что их оставили помогать раненым, если такие будут.

По ее словам, российские миротворцы пытались вывезти женщин и детей из Нагорного Карабаха через Лачинский коридор, через мост Хакари, однако азербайджанцы начали стрелять по машинам миротворцев.

«Было, наверное, около 7 часов, они хотели отвезти детей и женщин в Хин Шен, азербайджанцы вроде заявили, что путь открыт, кто хочет уйти, пусть уходит. Они хотели вывезти детей и женщин через Лачин, через мост Хакари, но еще до того, как они с российского поста смогли приехать в это село, они [азербайджанцы] уже обстреляли машины россиян, поэтому они немного опоздали. В тех машинах, где сидели женщины и дети и хотели подъехать к мосту Хакари, в те машины, в российские «Уралы», стреляли, поэтому русские не вывезли детей, теперь они все здесь, никто из них не выбрался», - рассказала медсестра из села Мец Шен.

Вчера в Армии обороны Арцаха сообщили, что около 13:00 вооруженные силы Азербайджана попытались прорвать оборону ВС Нагорного Карабаха вдоль линии соприкосновения. Начались интенсивные бои, есть десятки погибших и раненых, в том числе среди мирного населения.

Ранее Баку сначала обвинил Армию обороны в проведении диверсионной операции, в результате которой в результате двух различных взрывов якобы погибли 6 азербайджанцев, а затем объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе.

Баку заявил, что предлагает жителям Карабаха гуманитарный коридор. «В целях обеспечения эвакуации населения по дороге на Лачин и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема», - заявили власти Азербайджана.