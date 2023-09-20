Блинкен поговорил с Пашиняном и Алиевым: последний «выразил готовность прекратить военные действия»

В разговоре с Ильхамом Алиевым Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и деэскалировать ситуацию. Госсекретарь подчеркнул, что военного решения нет, и что сторонам следует возобновить диалог для разрешения существующих разногласий между Баку и армянами Нагорного Карабаха, говорится в сообщении американской стороны.

Госсекретарь США отметил, что Алиев выразил готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха. Блинкен подчеркнул необходимость немедленной реализации этого.

Госсекретарь США побеседовал с Николом Пашиняном о военных действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнул, что США призывают Азербайджан немедленно прекратить военные действия и немедленно вернуться к диалогу.

Блинкен сказал премьер-министру Пашиняну, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

Ранее Степанакерт обратился к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации. Баку представил предварительные условия встречи со Степанакертом: «чтобы прекратить антитеррористические мероприятие, незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься».

19 сентября Армия обороны Арцаха сообщила, что около 13:00 азербайджанские вооруженные силы попытались прорвать оборону ВС Нагорного Карабаха вдоль линии соприкосновения.

Ранее Баку сначала обвинил Армию обороны в проведении диверсионной операции, в результате которой в результате двух различных взрывов якобы погибли 6 азербайджанцев, а затем объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе.

По состоянию на 22:30 в результате продолжающихся военных действий со стороны Азербайджана в Нагорного Карабаха погибли 27 человек, в том числе двое мирных жителей, сообщил защитник прав человека Нагорного Карабаха со ссылкой на информацию, полученную из морга Степанакерта.

По последним данным из Нагорного Карабаха, бои вдоль линии соприкосновения продолжаются.

Сообщается, что «Армия обороны оказывает упорное сопротивление вооруженным силам Азербайджана, которые пытаются наступать на разных направлениях, вооруженные силы Азербайджана продолжают применять артиллерийские и ракетные средства».