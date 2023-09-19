Среди мирного населения есть 2 погибших, в том числе 1 ребенок, и 26 раненых, в том числе 11 детей – омбудсмен НК

В результате очередной широкомасштабной агрессии, развязанной сегодня Азербайджаном против Нагорного Карабаха, есть погибшие и раненые как среди гражданского населения, так и среди военнослужащих, сообщил Радио Азатутюн омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

По собранным офисом омбудсмена данным, среди мирного населения зафиксированы двое погибших, один из которых ребенок, и 26 раненых, в том числе 11 детей.

Степанян подчеркнул, что общее число погибших и раненых - мирных жителей и военных - ему пока неизвестно, «но оно достигает десятков, точно более 50 раненых».

«Дети в основном подвергались обстрелам в разных населенных пунктах, сельских общинах. Это нападение началось во время учебного процесса, дети возвращались из школы домой. В различных общинах всякий раз, когда населенные пункты подвергались обстрелам, страдали и дети», - отметил омбудсмен НК.

В ответ на вопрос, сколько лет было погибшему ребенку, Степанян сказал: «Подробности будут позже. Ребенку было около десяти лет, но сейчас собрать все подробности просто невозможно, потому что медперсонал тоже работает в очень перегруженном режиме, позже мы соберем данные со всеми подробностями».

Омбудсмен подчеркнул, что заявление Азербайджана о предварительном предупреждении жителей Карабаха короткими СМС-сообщениями «является ложью».

«Это ложь. Те заявления, которые распространяет Азербайджан, просто преследуют цели служить его политике геноцида», - сказал Степанян.

Согласно сообщению, распространенному офисом омбудсмена Нагорного Карабаха, случаи нападений на гражданское население, повреждения или уничтожения гражданских объектов зафиксированы в мирных населенных пунктах Мартакертского, Мартунского, Аскеранского, Шушинского районов и в Степанакерте.